Awdijiwka, symbol ukraińskiego oporu, upadła. Rozmawialiśmy z żołnierzami, którzy przeżyli chaotyczny odwrót

„Siły rosyjskie wypchnęły nas z miasta tysiącami ton mięsa i bomb” – powiedział teraz oficer prasowy 110. Brygady (mówiąc „mięso”, miał na myśli rzucanych co i rusz do natarcia Rosjan z kolejnych jednostek). A choć ukraiński odwrót nastąpił błyskawicznie – miasto nie było wydzierane z rąk obrońców po kawałeczku, tak jak zajęty wiosną 2023 r. Bachmut – to zdaniem analityków wojskowych wycofanie się i tak było spóźnione. Tak jakby nie wyciągnięto lekcji z wcześniejszych doświadczeń w Siewierodoniecku i Sołedarze, gdzie siły ukraińskie również uporczywie broniły beznadziejnych już pozycji, ponosząc duże straty.

17 lutego o drugiej w nocy gen. Ołeksandr Syrski, od niedawna głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, ogłosił decyzję o wycofaniu się z miasta.

OLENA | Są takie treści, które z równą popularnością są udostępniane i w ukraińskiej, i w rosyjskiej przestrzeni internetowej. Jesienią 2023 r. na nagłówki Telegrama trafiła Olena Iwanenko, fioletowowłosa żołnierka z 47. Brygady Zmechanizowanej „Magura”. Wyposażona w wozy pancerne Bradley i czołgi Leopard, latem 2023 r. „Magura” szła w szpicy kontrofensywy na Zaporożu. Teraz, od kilku już miesięcy, walczy pod Awdijiwką.

Na opublikowanym w sieci filmie Iwanenko ma zaschniętą na policzku krew. Cudzą. Płacze i krzyczy: „Nigdy nie myślałam, że będę nagrywać takie wideo, ale ja nienawidzę tej wojny! Nienawidzę tej wojny!”. Krzyk przerywa kolejny niepowstrzymany wybuch płaczu. „W ciągu ostatnich kilku godzin ilu straciliśmy braci! Tylu braci, tylu nie straciłam w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Do diabła ze wszystkimi, którzy za to odpowiadają!”.

Wideo, chętnie udostępniane przez Ukraińców, równą popularność zdobyło w internecie rosyjskim – tutaj jako treść, która powinna, jak dowodził rosyjski internauta, zainteresować „nie tylko bliskich Oleny, ale także ukraińskich dowódców, którzy przez różowe okulary przyglądają się temu, co dzieje się na froncie”.

POZYCJA | 14 lutego, na trzy dni przed komunikatem gen. Syrskiego. Ukraińska pozycja o kryptonimie „Zenit”, położona w samej głębi Awdijiwki, między zaciskającymi się szczękami rosyjskimi. Wiktor Biliak, szeregowy żołnierz 110. Brygady, na przekór losowi przeżywa próbę wydostania się z niemal otoczonej pozycji. Jest ranny, ale żywy.