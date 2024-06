Na marginesie. Filmy dokumentalne, które warto zobaczyć online

Od kiedy „Jürgay” otrzymuje dodatni wynik testu, zmieniające się ciało coraz bardziej przestaje być domeną Erosa, co uwidacznia się na kolejnych zdjęciach. I tak, jak przy filmie „Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała” pojawiają się ostrzeżenia przed efektami stroboskopowymi, tak w przypadku „Baldigi” można by się spodziewać oznaczeń innego rodzaju.

Sam artysta nazywał swoją fotografię „agresywną”, inspirował się sztuką Diane Arbus i dziś bywa porównywany, podobnie zresztą jak cielesny nurt u Jarcovjákovej, do Nan Goldin (patrz: dokument „Całe to piękno i krew”). Czy mamy do czynienia z pornografią? – wiele zależy od intencji patrzącego. Bohaterów wszystkich tych dokumentów najbardziej interesowały tak zwane marginesy, tam odnajdywali swój sposób ekspresji i poniekąd drogę do siebie, zamiast wpasowywać się na siłę do głównego nurtu. Finał tych poszukiwań okazał się zupełnie inny dla każdego z nich.

„JESZCZE NIE JESTEM TYM, KIM BYM CHCIAŁA” – reż. Klára Tasovská. Prod. Słowacja/Czechy/Austria 2024. Mdag online, do 3 czerwca.

„BALDIGA – WYZWOLONE SERCE” – reż. Markus Stein. Prod. Niemcy 2024. KFF online, do 16 czerwca.