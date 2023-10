Ból, który stał się buntem. Co obejrzeć na VoD

Przypomnijmy: epidemia uzależnienia od opioidów, na czele z przepisywanym lekką ręką OxyContinem, dotknęła setek tysięcy Amerykanów i nadal zbiera tragiczne żniwo. Goldin udało się z tego wyjść i jako „ocalała” stanęła na czele grupy P.A.I.N., żeby partyzanckimi metodami uzmysławiać skalę patologicznego zjawiska i zmuszać do wzięcia odpowiedzialności tych, którzy zbijają na nim fortuny. A jednocześnie hojnie sponsorują uniwersytety czy muzea na czele z MoMA, Luwrem i Guggenheimem, które jeszcze niedawno otwarcie honorowały swoich donatorów. Przeprowadzając spektakularne akcje w takich placówkach, artystka obnażyła ich dwulicowość, stała się oskarżycielką i rzeczniczką w jednej osobie – fascynujący dokument Poitras jest właśnie zapisem jej działań. Rzadko zdarza się kino tak żarliwe i zarazem tak błyskotliwie łączące intymny obraz, społeczno-polityczny fresk tudzież film o współczesnej sztuce.

Obraz

Chwilami „Całe to piękno i krew” ogląda się niczym opowieść z dreszczykiem i nie ma w tym przesady. W końcu, idąc na otwartą wojnę z miliarderami, Goldin wiele ryzykuje. Oczywiście są i tacy, którzy próbują dyskredytować czystość jej intencji, odwołując się do burzliwej przeszłości fotograficzki i rzekomego popularyzowania przez nią „heroinowego szyku”. Oraz do faktu, iż to z jej inicjatywy powstał ten film, miała więc nad nim kontrolę. Poitras widzi w niej przede wszystkim rzadki w obszarze dzisiejszej sztuki przypadek wyostrzonej świadomości, która prócz ważkiej misji potrafi dostrzec własne uwikłanie. Brutalne, zrazu odrzucane bądź cenzurowane fotografie Goldin stanowią tutaj integralne tworzywo filmowe, podobnie jak znaczona bólem biografia. W przypadku bohaterki obie sfery zespoiły się kiedyś w jedno – w protest przeciwko dehumanizacji ukrytej pod obyczajowym tabu. Po latach znalazł on ucieleśnionego i jakże mocarnego przeciwnika.