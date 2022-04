Muzyka improwizowana ma wolność w swoim DNA

Trębacz i improwizator Don Cherry, siedząc na trawie w śmiesznej czapce i wyszywanej kamizelce, mówił w 1975 r. do kamery norweskiej telewizji: „Muzyka klasyczna, muzyka ludowa, muzyka poświęcenia: Bóg dał nam wolność, byśmy mogli połączyć to wszystko w jedno”. Niespełna 40-letni wtedy artysta to jazzowy gigant, znany z własnych nagrań dla słynnego Blue Note Records, a może bardziej z albumów, gdzie występował u boku Johna Coltrane’a czy ­Ornette’a Colemana. Teraz grał na trawniku, w parku w niewielkim norweskim Kongsbergu, i przemierzał Skandynawię pociągiem w towarzystwie sekundujących mu lokalnych adeptów: saksofonisty Jana Garbarka i kontrabasisty Arilda Andersena – dziś gigantów europejskiego jazzu i filarów wytwórni ECM.

Bodhisattwa z Tågarp

„Improwizacji uczyłem się żyjąc w mieście. Teraz interesuje mnie uprawa ziemi” – dodaje Cherry, a po chwili gra i śpiewa...