Istnienia poszczególne. Tomasz Dąbrowski gra na trąbce Stańki

Po śmierci Tomasza Stańki córka trębacza, Anna, poprosiła Tomasza Dąbrowskiego, by pomógł jej zadbać o instrumenty taty. Dąbrowski: trębacz, improwizator, przez magazyn „Downbeat” umieszczony w piętnastce najciekawszych muzyków jazzowych w Europie, tak opowiada o specyfice trąbki: – Gdy kupujesz nową rurę, pierwsze miesiące, pół roku, a czasem rok musisz poświęcić na to, żeby ją rozdmuchać: żeby zaczęła grać tak, jak ty chcesz. Aby otworzyła się góra, jeśli chcesz grać w wysokim rejestrze, musisz grać dużo długich dźwięków. To może nudne rzeczy, ale dzięki temu brzmienie nabiera kształtów.

Spotkali się w mieszkaniu Stańki, na warszawskim Powiślu.

– Brałem do rąk jego monetty: trąbki budowane na zamówienie przez amerykańskiego rzemieślnika Dave’a Monette’a, super instrumenty, jak samochody Tesla: wszystko się w nich zgadza. Ale obok leżała jeszcze jedna trąbka. Wyglądała...