Murale w Grybowie

Seria murali upamiętnia postaci z historii miasta. Portrety, które możemy oglądać na ścianach budynków, to: Maria Studnicka, działaczka z początku XX wieku, Franciszek Paszek „Kmicic”, partyzant; rodzina Gottlobów, ofiary Zagłady oraz Jan i Janina Dębowscy, ofiary zbrodni katyńskiej. Autorem murali jest Arkadiusz Andrejkow (na zdjęciu). ©

Czytaj także reportaż Jacka Tarana z Grybowa: „Co piątek przyjeżdżał do Grybowa Hamann, szef gestapo z Nowego Sącza. Raz przyjechał, był ubrany nie w mundur, ale w zgrzebne ubranie, marynarkę i czapkę z lnu. Kogo na ulicy spotkał, jakiego Żyda, to zastrzelił. Pamiętam ten dzień, tu gdzie się przechodziło od Ziółki do Żydowskiej uliczki, to kogo spotkał, tego strzelał. Całą noc było słychać krzyki”.