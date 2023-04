Przyszły owieczki do kościoła

W dzień św. Wojciecha (23 kwietnia) górale wyprowadzają swoje owce na wiosenny redyk. To dla nich jedno z największych świąt, zwane również Świętem Bacy. Dawniej gospodarze oddający bacom owce na czas od maja do końca września spisywali je poprzez oznaczanie zacięciami na lasce bacy, znakowali i wprowadzali do koszora, gdzie całe stado było liczone. W bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu (na zdjęciu) odbywa się co roku uroczyste poświęcenie owiec. Przyjeżdżają na nie górale nie tylko z Podhala, ale też ze Śląska Cieszyńskiego, a nawet Zaolzia. ©℗