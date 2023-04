Millenialsi po latach: pomysł i dobre chęci jednak świata nie zmienią

Dopiero co skończono narzekać na millenialsów, że to „ta dzisiejsza młodzież”, która „niczego nie docenia”, a już pokolenie, do którego i sama mam przyjemność należeć, pomału zaczęło wkraczać w smugę cienia. Dwudziestolatki na TikToku już parodiują „millenialską pauzę”, czyli moment niepewności przed rozpoczęciem mówienia do kamery.

Ale tak się złożyło, że pokolenie urodzone w latach 80. i wczesnych 90. z jednej strony musiało szybko nauczyć się samodzielności, a z drugiej – adresowana do nich kultura popularna, gadżetosfera, a nawet posługujące się kumpelskim językiem i utożsamiające pracę z fajną rozrywką firmy budowały przekonujące wrażenie, że młodość to po prostu niekończący się stan rzeczy. Dla wielu branż millenials był przez lata dobrym klientem – może wszystko było z zasady niestabilne, mieszkania coraz droższe, wypłaty nieduże, a umowy nieoskładkowane, ale...