Prawo do dziadostwa. Felieton Olgi Drendy

W gęstym błocie odbijały się ślady licznych psich łapek. Symboliczną barierą oddzielającą tę przestrzeń od osiedla była „brama triumfalna” z opon i pozostałości betonowego ogrodzenia. Za nimi lubiany przeze mnie widok: pryzma ziemi, którą ktoś zostawił na lata i zdążyła doczekać się własnego małego ekosystemu. Stare graffiti na trasie wskazywało na to, że swego czasu musiało być to miejsce lubiane przez wagarowiczów, dzisiaj głównie przez pieski i ich opiekunów. Podobnie opuszczony, historyczny budynek – napisy markerem świadczyły o tym, że niegdyś musiało to być miejsce typowych nastoletnich aktów ­transgresji.

Piszę, że to miejsce niezwykłe, bo jest takich coraz mniej. Umownie, na potrzeby tego tekstu, nazwę taki typ przestrzeni dziadowskim, z uwagi na jego chaotyczność i rozchełstanie. Na ogół można było znaleźć takie zakątki na tyłach linii kolejowych, za garażami, na...