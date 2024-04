Do Paryża na rogala. Jak city break zmienił Europę

Ich rolę przejęły firmy prowadzące strony internetowe-agregaty profili i wyszukiwarki usług, z których zainteresowany klient korzystał samodzielnie. Założony w 1996 roku holenderski booking.com umożliwił bezpośrednie rezerwowanie online noclegu w wybranym obiekcie. Głównie dotyczyło to hoteli i hosteli, które zgłaszały swoje oferty do katalogu Booking. Te ostatnie służyły miłośnikom „backpackerskiego” stylu podróżowania (niskobudżetowo i minimalistycznie, z niedużym plecakiem, stąd nazwa), zorientowanym nie tylko na zwiedzanie, ale też na poznawanie nowych ludzi. Jeszcze bardziej jednak służyły im serwisy łączące użytkowników sieci na linii „człowiek-człowiek”, takie jak Hospitality Club czy Couchsurfing. Opierały się one na prostym pomyśle bezpośredniego łączenia podróżnych z gospodarzami, którzy mieli do zaoferowania kawałek sofy w swoim mieszkaniu – za darmo, a raczej za deklarację możliwości rewizyty.

Ponieważ pośredniczenie w barterowych usługach nie jest wystarczająco opłacalne, na sytuacji skorzystał nowy gracz, AirBNB. Początkowo serwis ten umożliwiał wynajmowanie własnych pokojów czy mieszkań krótkoterminowym turystom, zachęcając użytkowników obietnicą dorobienia sobie niewielkim wysiłkiem. Wkrótce jednak drobni prywatni właściciele zaczęli znikać w gąszczu ogłoszeń o tzw. apartamentach, oferowanych często przez nieruchomościowych hurtowników, skupujących mieszkania po to, by udostępnić je na AirBNB i w podobnych serwisach. Za nimi podążyła szybko branża deweloperska – w historycznych centrach miast pojawiły się nowe plomby w całości przeznaczone na tzw. apartamenty inwestycyjne (sprzedawane osobom prywatnym lub firmom, z przeznaczeniem na wynajem krótkoterminowy).

To zjawisko, za sprawą sprzyjania windowaniu czynszów, przyczyniło się do wymiecenia stałych lokatorów z centrów miast, które przeobraziły się stopniowo w turystyczne parki tematyczne. Niewątpliwie dochodowe dla wielu branż, ale też obciążające dla mieszkańców oraz niebezpieczne dla historycznych lokalizacji, co sprawiło, że niektóre europejskie miasta wprowadziły ograniczenia wynajmu krótkoterminowego. Jednym z nich jest Wiedeń – tam od lata tego roku wynajem prywatnego mieszkania na cele turystyczne można będzie prowadzić maksymalnie 90 dni w roku.

Niebo dla wszystkich

Do swoich wynajętych przez internet zakwaterowań turyści nowej generacji docierali na ogół tanimi liniami lotniczymi. Pierwszy samolot linii Wizz Air odleciał z Katowic-Pyrzowic w 2004 roku. To z wielu przyczyn symboliczna sytuacja: węgierski przewoźnik zawiera współpracę z lotniskiem mniejszym niż to warszawskie czy krakowskie. Oznaczało to wzrost znaczenia firm z nowej Europy, ale także lokalnych portów lotniczych, do których kierowała się część ruchu niskobudżetowego. Wraz z EasyJet i Ryanairem linie te konkurowały coraz atrakcyjniejszymi promocjami, napędzając fenomen niskobudżetowej i masowej turystyki w Europie.

I tu kluczem do sukcesu stało się zastąpienie pośrednika wyszukiwarką, a najlepiej – porównywarką cen. Polowanie na najtańsze oferty w czasach, gdy zdarzało się, że kosztowały tyle co pizza, stało się w pewnym momencie sportem. Nawet gdy z konieczności wycieczka musiała trwać bardzo krótko, i tak miała swoje zalety z punktu widzenia „kolekcjonerów doświadczeń i przeżyć”. Wyprawa samolotem do Paryża tylko po to, żeby zjeść tam rogala (bo trzeba było zdążyć na tani samolot powrotny), miała w sobie coś z fantazyjnego, hollywoodzkiego gestu. Doświadczenie podróży niskobudżetową linią łączyło różne grupy społeczne.

Na pokładzie jednocześnie znajdowali się lecący na urlop do Polski lub wracający do pracy za granicą, dziadkowie lecący na zagraniczną zmianę przy wnukach, przyjaciele, którym łatwiej było czasem zaaranżować spotkanie w Londynie niż na własnym osiedlu, kolekcjonerzy wrażeń wybierający się na city break z jednym plecakiem (oczywiście mieszczącym się w „sądnej ramce” na lotnisku; od tego zależało, czy można lecieć bez dopłaty). Oraz utrapienie współpasażerów, czyli turyści imprezowi, często zaczynający balować już na pokładzie. Poszerzenie Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie wyznaczyło nowe kierunki „turystyki alkoholowej” dla mieszkańców starej Europy. Kraków upodobali sobie szczególnie imprezowicze z Wielkiej Brytanii.