Miliony widzów obejrzały na YouTubie debatę naukowca z propagatorem pseudonauki. Kto wygrał?

Już sam fakt, że tę fachową rozmowę – pełną specjalistycznej terminologii oraz mnóstwa niekoniecznie efektownych slajdów i wykresów – na samym tylko YouTubie obejrzało dotąd ok. 5 milionów ludzi, napawa optymizmem. Jak również bezspornie dowodzi, że filozofia dogmatycznie przyświecająca dziś wielu profesjonalnym mediom – w skrócie: szybciej, krócej, głośniej, jaskrawiej! – kompletnie rozmija się z realnymi zainteresowaniami szerokiej publiczności. Ale najbardziej krzepiąca w tym wszystkim jest okoliczność, że oto doszło wreszcie do publicznej, frontalnej konfrontacji pomiędzy sławnym propagatorem pseudonauki i teorii spiskowych a rzetelnym naukowcem. I że ten drugi, w sposób błyskotliwy, spokojny, pozbawiony agresji, za to pełen luzu i poczucia humoru, centymetr po centymetrze rozmontował uproszczenia i nadużycia tego pierwszego. A przy okazji – precyzyjnie i modelowo zademonstrował, jak naprawdę działa nauka. Czym jest, jakie są jej cele i metody, jak buduje hipotezy, jak je sprawdza, jak te potwierdzone włącza w zasób wiedzy, a niepotwierdzone odrzuca bądź zostawia pod znakiem zapytania.

No dobrze, ale skąd właściwie się wzięło to aż tak gigantyczne zainteresowanie? Powodów jest kilka. Niewątpliwie już sama kwestia sporna pomiędzy Hancockiem a Dibble’em – czyli (co postuluje Hancock) istnienie jakiejś tajemniczej prehistorycznej cywilizacji, o której nic nie wiemy, lecz mamy jej domniemane pozostałości – intensywnie pobudza przesiąkniętą popkulturowymi tropami zbiorową wyobraźnię. Do tego Dibble faktycznie wygląda trochę jak brodaty Indiana Jones, Hancock zaś jest prawdziwym celebrytą, jego książki sprzedają się w setkach tysięcy egzemplarzy, a filmy królują na listach najchętniej oglądanych. Są to z pewnością czynniki sprzyjające rekordowej klikalności. Ale moim zdaniem kluczowa jest inna kwestia.

Mianowicie: coraz powszechniejsza w zachodnich społeczeństwach nieufność do oficjalnych instytucji, nauki, mediów „głównego nurtu”. Hancock doskonale gra na tych nutach. Przedstawia środowisko archeologiczne jako mafię, która zmówiła się, żeby ukrywać przed ludzkością prawdę o naszym pochodzeniu. Dlaczego? Tego wprost nie mówi, rozpyla tylko rozmaite aluzje, z których wyłania się podstawowa sugestia: skoro w sprawach tak fundamentalnych nas oszukują, to czy nie powinniśmy wątpić także w całą resztę „oficjalnego przekazu”? W czym bowiem gorsi od archeologów są biolodzy, medycy czy fizycy? Ostatecznie stanowią część struktur i hierarchii współtworzonych przez politykę, biznes, finansjerę i naukę. A że ze światem, którym rządzą, jest coraz gorzej, to przecież każdy widzi gołym okiem. W ten właśnie sposób – o czym nie raz już tu pisałem – przędzie się nić pseudonauki i teorii spiskowych, która niepostrzeżenie coraz ciaśniej nas oplata.