Masło z magnesem. Rośnie liczba kradzieży w sklepach

Kradzieże w sklepach to od lat stały element naszej rzeczywistości. Jeśli coś się zmieniło w ostatnich dwóch latach, to powód, dla którego ludzie wchodzą w rolę złodzieja. Stale rosnące ceny sprawiły, że ryzyko, które kiedyś podejmowano dla dóbr luksusowych: elektroniki, perfum lub alko­holu – teraz dotyczy produktów podstawowych. Ludzie na potęgę kradną jedzenie.

To nie tylko problem Polski. Internet pełen jest zdjęć i filmów z amerykańskich i brytyjskich sklepów, w których w szklanych gablotach tkwią pasty do zębów i dezodoranty, a obok elektroniki w pudełkach przeciwkradzieżowych umieszczane są konserwy mięsne. U nas takich obrazków jeszcze nie ma, ale w związku z nagminnymi kradzieżami masła pojawiły się już pomysły, by zabezpieczać kostki plastikowymi klipsami lub magnetycznymi naklejkami, które dezaktywuje sprzedawca albo...