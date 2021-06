Marzenie i strach

Mężczyzn było trzech. Pierwszy nazywał się James Baldwin. Miał 38 lat, gdy 7 lipca 1962 r. w towarzystwie swojej siostry Glorii wylądował w Dakarze w Senegalu – i zadziwił się. Po raz pierwszy w życiu był bowiem otoczony przez – wyłącznie – czarnoskórych. Owszem, podczas wizyt w USA (na stałe mieszkał w Paryżu) obracał się w towarzystwie Martina Luthera Kinga i odwiedzał czarne getta. Jednak atmosfera panująca w Dakarze była inna. Gdy na ulicy ktoś „spytał jego i Glorię, czy są Dahomejczykami – pisze w biografii pisarza David Leeming – Baldwin nagle zrozumiał, że nie musi się bać”.

Pokłosiem tego poczucia był esej „Zadrżał mój loch”, napisany w formie listu do syna Glorii. Baldwin przestrzegał w nim chłopaka, by nie zapomniał o tym, co spowodowało strach, jaki on i inni czarni czują w Stanach: „zbrodni, o którą oskarżam mój kraj i moich rodaków: niszczyli i niszczą setki...