Był sobie rząd dusz

W poprzedniej autobiograficznej powieści Martina Amisa, wydanym w 2000 r. „Doświadczeniu”, jest taka scena: syn pyta go, czemu przeciąga w angielskich wyrazach ostatnie sylaby, z day czyniąc dee. Amis przyznaje, że będąc w jego wieku sam nauczył się tak intonować zgłoski, ponieważ w ten sposób mówili wtedy ci, którzy byli z elit.

Chłopiec nie potrafi tego zrozumieć. W jego opinii ojciec do klasy wyższej (rozumianej jako ta, która ma decydujący wpływ na rzeczywistość) nigdy nie musiał aspirować, bo się w niej urodził i tylko zreprodukował społeczną pozycję własnego ojca, pisarza Kingsleya Amisa. Jest cenionym prozaikiem, poczytnym publicystą – nikt przy zdrowych zmysłach nie stwierdziłby, że nie należy on do klasy wyższej.

Pan i władca

Chłopiec nie wiedział, że gdy Martin Amis w latach 70. zaczynał karierę, sytuacja intelektualistów wyglądała...