Kto odkrył Amerykę

Gdy idzie o szczegóły, paleoantropolodzy rzadko się z sobą zgadzają. Nie ma w tym nic dziwnego – ich teorie opierają się na tym, co uda się wykopać z ziemi, a ludzkich skamieniałości i dawnych narzędzi wciąż mamy zbyt mało, by na ich podstawie odtworzyć kompletny obraz naszej prehistorii.

Obok zasadniczej teorii, zgodnie z którą Homo sapiens skolonizował Amerykę ok. 15-16 tys. lat temu, od dawna pojawiały się także mniej popularne sugestie, że do najwcześniejszej migracji do Nowego Świata doszło nawet kilkanaście tysięcy lat wcześniej. Najnowsze odkrycia z Meksyku silniej wskazują na ten drugi scenariusz.

Ziemia obiecana

Nikt nie wątpi, że Ameryki były ostatnimi skolonizowanymi przez Homo ­sapiens kontynentami. Nic też nie wskazuje na to, by jakiś wcześniejszy gatunek człowieka dotarł do Nowego Świata. Dlatego przed pierwszymi Amerykanami –...