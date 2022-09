Kościół jest zamknięty. Kim jest arcybiskup Jędraszewski

Jest jedną z najważniejszych postaci polskiego Kościoła, słynącą z atakowania osób LGBT, mniejszości czy opozycji. Jednak o samym abp. Marku Jędraszewskim wiadomo zaskakująco mało. „Tygodnik” postanowił o nim opowiedzieć – i sprawdzić, co historia ta mówi o Kościele.

Opisujemy funkcjonowanie krakowskiej kurii i wracamy do jego poprzednich diecezji. W tym do sprawy wysłania księdza podejrzewanego o przestępstwa seksualne do pracy w DPS. Jak na karierze abp. Jędraszewskiego zaważyła sprawa abp. Juliusza Paetza? Dlaczego jego kurie stawały się twierdzami, a jemu samemu bliżej dziś do prezesa PiS niż do prymasa? I dlaczego nie został kardynałem?

Arcybiskup Jędraszewski dał kościelnej hierarchii w Polsce iluzję czegoś, czego jej najbardziej brakuje: wizji. Tak uważa Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny „Więzi”.

– Właśnie wizji, nie przywództwa – mówi...