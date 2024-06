Konopie brzmią nam dziś równie nielegalnie, co mak. 300 lat temu były jednymi z najważniejszych surowców

Nie bądźmy jak ci biedni, histeryczni purytanie, co nie mogą się pogodzić z faktem, iż elementem każdej znanej antropologom kultury są substancje i praktyki wpływające na świadomość (oraz ich ścisła reglamentacja). I przyznajmy, że to, jakie dana społeczność w danym czasie ma używki, jest równie ważne dla jej zrozumienia, jak to, jakie spożywa posiłki, jak wychowuje dzieci (chyba że właśnie przestała dzieci płodzić) i do jakich bóstw się modli. Może dane z USA zapowiadają, że w ciągu jednego czy dwóch pokoleń także i w reszcie tzw. Zachodu skończy się niepodzielne panowanie alkoholu, trwające mniej więcej tyle, co nasze rolnictwo i osiadły tryb życia? Byłby to proces o rzeczywiście epokowym charakterze. Ileż chwytliwych nagłówków będą mogli wymyśleć moi następcy w tej rubryczce!

A może to tylko żurnalistyczna potrzeba wynajdywania końców świata i nowych epok, która zamyka oczy na stopniowe, mniej efektowne, ale za to niewydumane przemiany? Otóż np. konopie (wprawdzie nie indyjskie), które dziś brzmią nam równie nielegalnie, co mak, jeszcze 300 lat temu były (obok maku zresztą) najważniejszym surowcem na olej. Olej – rzecz kiedyś ważna nie z powodu kwasów omega czy innych alfa, ale z potrzeby przestrzegania postów organizujących codzienność nawet ludziom, których stać było na jedzenie tłuszczu zwierzęcego przez okrągły rok. „Znak nabożeństwa i cierpliwości” – tak go nazywał Jakub Haur, autor poczytnych książek o gospodarstwie (czyli protoekonomista) z czasów króla Jana III Sobieskiego.