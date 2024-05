„Naturalne”: jak dajemy się nabierać na to sponiewierane słowo, ilekroć słuchamy o jedzeniu

Nowa era zaczęła się zapewne w okolicach Indii, po czym prusak pomału rozlazł się na cały świat, mając za wehikuł kupieckie statki i tabory wojsk. W naszych okolicach pojawił się powszechnie właśnie w związku z wojną – tą siedmioletnią, niedocenianą przez nasze podręczniki (bo „wśród ofiar nie było Polaków”), a to wszak przełomowy moment ustanawiania nowoczesnego układu sił, swego rodzaju europejskiej i amerykańskiej ery trwającej właściwie do dziś. Nietrudno zatem zgadnąć, że nazwa zwierzaczka jest ściśle polityczna – ale tym razem winny jest nie dyżurny polski germanofob, tylko zacny Karol Linneusz i jego Blattella germanica. Jako poddany króla Szwecji miał wszelkie powody, by w trakcie owej wojny nie lubić Prusaków, i tak się na nich zemścił.

Człowiek dał warunki do zaistnienia, to i człowiek unicestwi. Badania mają pragmatyczny cel: racją dostateczną nowego gatunku nie była nieodwzajemniona sympatia dla ludzkości, tylko układ cech zapewniający przetrwanie mimo prób tępienia na wszelkie sposoby. Jeśli zrozumiemy, jakimi genetycznymi ścieżkami powstała odporność, znajdziemy klucz do tej jednej właściwej (i niegroźnej dla ludzi) trucizny. Jestem bardzo ciekaw, czy faktycznie okażemy się skutecznym demiurgiem à rebours. I co wtedy wymyśli przyroda, jaką niszę znajdzie, by wcisnąć nowego towarzysza do innej szpary w naszej globalnej podłodze.

Wiem, z tym „wymyślaniem” to naiwna metafora, przypisywanie przyrodzie cech ludzkich. Tymczasem zdolności stwórcze naszego umysłu na razie ograniczają się do mniej lub bardziej udatnych frankensteinów. Istot niezdolnych do samodzielnego istnienia i rozmnażania poza strukturami hodowli i uprawy. Jest ich w naszym jedzeniowym otoczeniu znacznie więcej, niżbyśmy chcieli przyznać. Począwszy od kurczaków – nawet jeśli omijacie te z okrutnych, masowych ferm, to przecież te „z wybiegu” są w równym stopniu sztucznym bytem. Bywa, że krowy puszczone wolno adaptują się do dzikości i rozmnażają, ale w następnych pokoleniach nie dostaniecie już prawie wcale mleka. To samo rośliny. Mam w ogrodzie przepiękny zdziczały rzepak, rozrasta się cudownie wzwyż i wszerz, ale fasolek z cennymi ziarenkami ma coraz mniej. No to może chociaż leśne runo! Niech żyją jagódki, korzonki, kłącza i grzyby, jakże miło zebrać coś prawdziwego. Cóż, jeśli nie buszujecie w strzeżonych rezerwatach parku narodowego, to las nad waszą zbieracką głową jest poprowadzony ludzką ręką, „sztuczny” niemal tak samo, jak pole pszenicy za jego skrajem.