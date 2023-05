Klerycy ostatniej godziny, czyli życie w seminarium 35+

Dziadki” – mówią na nich żartobliwie ci z „młodego” seminarium. Rzeczywiście, od niektórych z nich są dwa razy starsi. Na zdjęciu z biskupem wyglądają, jakby świętowali dwudziestopięciolecie kapłaństwa. Ale są dopiero na piątym roku – arcybiskup Grzegorz Ryś wyświęci ich za chwilę na diakonów.

Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń od dekady przyjmuje mężczyzn, którzy mają co najmniej trzydzieści pięć lat. Na pierwszy rok zgłosiło się czternastu kandydatów. Tyle samo co do seminarium w Tarnowie, które ma najwięcej alumnów.

– Przychodzą do nas, choć zderzyli się z Kościołem dotkniętym kryzysem – ksiądz rektor Sławomir Szczyrba nie kryje zdumienia. Uważa, że to znak czasów.

Do pociągu zabieram „Wyborczą” i „Tygodnik Powszechny”. Na czołówce „Gazety” zdjęcie Jana Pawła II z pastorałem, tytuł: „Wojtyła krył pedofilów”. Na okładce „...