Powołaniowy boom. Kim są kandydaci do seminarium „35 plus”

ARTUR SPORNIAK: ­W seminariach kryzys powołań, tymczasem do Ogólnopolskiego ­Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń w Łodzi zgłosiło się w tym roku 14 kandydatów.

KS. SŁAWOMIR SZCZYRBA: Informacja o seminarium, do którego można wstąpić, mając co najmniej 35 lat, dotarła za granicę. Mamy w tym roku jednego kandydata z Białorusi po doktoracie z chemii fizycznej. Pytają też Polacy mieszkający w Irlandii czy w Wielkiej Brytanii. Ich przyjęcie utrudniałby fakt, że nasze seminarium, powołane do istnienia przez Konferencję Episkopatu Polski w 2014 r., przyjmuje kandydatów „z” i „dla” polskich diecezji, rekomendowanych przez biskupów.

Kto przychodzi?

Jedna grupa to ci, którzy już się w swoim życiu o seminarium otarli. Przyglądam się im uważnie, ale nie wykluczam, że ich powołanie w końcu dojrzało. Drugą grupę stanowią ci, którzy zdobyli duże doświadczenie życiowe i zawodowe i coś ich niepokoiło. Zdarzają się też tacy, którzy nie mają innego pomysłu na życie i się „przykleili” do kapłaństwa. Próbuję się razem z nimi zorientować, o co w ich powołaniu chodzi.

Czy to są ludzie po studiach?

Są osoby po maturze, z ciekawym doświadczeniem zawodowym, ale są też z wyższym wykształceniem. W gronie obecnych kandydatów jest trzech doktorów – inżynier, filozof i archeo­log. Odczytuję to jako pewien znak czasów. Ci ludzie przychodzą do nas, choć zderzyli się z Kościołem w czasie obecnego kryzysu.

Co mówią o kryzysie?

Gdy mówią: ja będę innym księdzem, odpowiadam: nie udźwigniesz, to za słaba motywacja!

Kto utrzymuje seminarium?

Kandydat płaci czesne, a stypendiuje go biskup, który dał mu rekomendację i który po święceniach przyjmie go do swojej diecezji.

Procentowo ilu dociera do święceń?

W ciągu ośmiu lat istnienia seminarium opuściło ponad dwudziestu absolwentów. ©℗



