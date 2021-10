Kilo wspólnoty poproszę

JĘDRZEJ DUDKIEWICZ: Dlaczego miejskie targowiska nie cieszą się specjalną renomą?

PIOTR CZYŻ: Jeszcze kilka lat temu były raczej przestrzeniami wstydu. Mieszkańcy nie kojarzą ich jako miejsca, w którym można się z kimś spotkać lub tym pochwalić. Od pewnego czasu jest jednak zauważalna inna tendencja – w dużych miastach pojawiają się targowiska „z górnej półki”, z droższymi produktami, targi śniadaniowe, eko-bazary etc. i ich odbiór jest bardzo pozytywny. Niejako korzystają na tym, że te „zwykłe” targowiska mają nie najlepszą opinię. Ostatnio zaczyna się to zmieniać, chociaż bardzo wolno, co ma różne przyczyny, w tym np. to, że na tradycyjnych targowiskach większość zarówno sprzedających, jak i kupujących to osoby starsze. Dodatkowo są zarządzane przez samych sprzedających, którzy nie mają czasu i energii na budowanie wizerunku miejsca. Tym niemniej kryje się...