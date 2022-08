Kenia: władza w ręce spryciarzy

Żeby wygrać wybory prezydenckie w Kenii, bez potrzeby urządzania dogrywki, trzeba zdobyć ponad połowę oddanych głosów, a dodatkowo co najmniej 25 proc. w 24 z 47 hrabstw, na jakie podzielony jest kraj. W poniedziałek, po podliczeniu głosów oddanych 9 sierpnia, w Nairobi ogłoszono, że jej zwycięzcą został William Ruto – wiceprezydent kraju od 2013 roku.

Zwycięstwo było najskromniejsze z możliwych – Ruto zdobył 50,5 proc. głosów – ale i tak pokonał drugiego na mecie, Railę Odingę Ogingę, weterana kenijskiej polityki, wiecznego dysydenta i pretendenta do prezydentury, na którego głosowało 48,9 proc. wyborców. Pokonany nie uznał porażki i zapowiedział, że zaskarży ją do Sądu Najwyższego (miał na to czas do poniedziałku, 21 sierpnia). Nawet jego najbliżsi współpracownicy nie byli jednak pewni czy ich szef wytrwa w tym postanowieniu czy raczej, dla świętego spokoju (swojego i...