Katarzyna Groniec: Życie w pełni

Świat ma skrajną naturę, jest piękny i ohydny, dobry i wściekle zły, bywa niewinny, ale też zepsuty. Czy przyszliśmy do dobrego świata, który natychmiast popsuliśmy? Czy do złego, który próbujemy naprawić, a on się nie poddaje, wymyka?