Katarzyna Groniec: Długo szłam za kimś [Własny pokój]

Katarzyna Groniec, piosenkarka i aktorka: „Poznaliśmy się na pielgrzymce. Krążą dowcipy o śpiewach do pierdzącego mikrofonu, ale rzeczywiście tak było – o ten mikrofon odbywały się walki, chodziło o to, by się do niego dorwać i nikomu już go nie dać. Wydrzeć się, ile sił”.