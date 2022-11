Katar 2022: Opowieść o prawdziwym piłkarzu

Potrafi też znakomicie grać w piłkę, a na tym turnieju jest najlepszym strzelcem reprezentacji Anglii (po trzech meczach fazy grupowej ma trzy gole), ale nie dlatego postanowiłem zawrócić głowę jego historią czytelnikom „Tygodnika Powszechnego”, z których wielu ma zrozumiałe wątpliwości związane z oglądaniem tegorocznych mistrzostw świata. Narzekamy na ten sport, na toczącego go raka komercjalizacji, opisujemy cenę, jaką przyszło zapłacić za organizację mundialu w Katarze tysiącom robotników przymusowych, pytamy o kwestię praw człowieka, a wreszcie bojkotujemy - ale czasami zdarza się, że świat wypada z ram, a narracja przestaje być w tak oczywisty sposób jednorodna.

Czasami bowiem na boisku pojawia się Marcus Rashford, 25-letni napastnik Manchesteru United i reprezentacji Anglii, a zarazem, tak jest, kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego i doktor honoris causa Uniwersytetu w Manchesterze, który wyróżnień tych, co od razu trzeba podkreślić, nie otrzymał wyłącznie za sukcesy sportowe. Jest już wprawdzie piłkarskim wicemistrzem Europy, a na mistrzostwach świata występuje po raz drugi, w reprezentacji zagra za chwilę pięćdziesiąte spotkanie, dla swojego klubu zdobył ponad sześćdziesiąt bramek - ale umówmy się: nie dla tych statystyk chcemy zwrócić na niego uwagę Czytelników. Nawet fakt, że w chwili jednego ze swoich największych, jak dotąd, sportowych spełnień, po kapitalnym uderzeniu z rzutu wolnego w meczu z Walią ukląkł i wzniósł palce ku niebu na wspomnienie zmarłego niedawno na raka przyjaciela, nie świadczy jeszcze o jego wyjątkowości.

Kiedy mówimy o Marcusie Rashfordzie, równie adekwatne, co słowo „napastnik” czy „sportowiec”, byłoby bowiem słowo „aktywista”. Opowieści o jego dzieciństwie - był jednym z piątki rodzeństwa, wychowywanej przez samotną matkę - są opowieściami o życiu w skrajnym ubóstwie, o korzystaniu z pomocy społecznej, wystawaniu w kolejkach do banków żywności, słowem: o realnym doświadczeniu głodu. Po latach, kiedy był już zawodowym piłkarzem, opowiedział o tym fragmencie swojej biografii pisząc list otwarty do brytyjskich parlamentarzystów, by wsparli program dożywiania dzieci w brytyjskich szkołach, na którego likwidację zdecydował się ówczesny premier Boris Johnson. Kampania, jaką wówczas zainaugurował, doprowadziła nie tylko do zmiany decyzji rządu, ale też zaangażowania wielu firm czy lokali gastronomicznych w akcję wspierania potrzebujących. Czy mam mówić, że sam piłkarz również angażował się finansowo w działalność charytatywną, że zbiórki przezeń inicjowane przyniosły ok. 20 milionów funtów i że w Anglii ocenia się, iż dzięki Rashfordowi można było sfinansować ok. 4 milionów szkolnych posiłków?

A propos statystyk: w liście do parlamentarzystów napisał, że jako czarny mężczyzna z biednej dzielnicy Manchesteru powinien być tylko jeszcze jedną spisaną na straty liczbą, ale dzięki pomocy, jaką sam otrzymał, jedyne liczby, z jakimi jest kojarzony, to gole i występ w reprezentacji. Wdzięczni rodacy, wśród rozlicznych wyróżnień typu „osobowość” czy „sportowiec roku”, wymalowali na jego cześć mural w jednej z dzielnic Manchesteru. Mural - dodajmy ze smutkiem - wysmarowany rasistowskimi obelgami, kiedy Rashford nie wykorzystał rzutu karnego w ubiegłorocznym finale mistrzostw Europy. Mural - dodajmy z radością - po tym akcie wandalizmu natychmiast zasłonięty setkami kartek, będących świadectwem miłości, sympatii i wdzięczności do zawodnika. „Ludzie zwykle pytają, ile pielęgniarek można wymienić na jednego piłkarza. Ale jeden Rashford jest wart więcej stu ministrów” - napisał o nim „Guardian”. W niedzielę zagra w jednej ósmej mundialu.