Katar 2022: Messi jest wolny

A on znów to zrobił. Dobiegała sześćdziesiąta czwarta minuta meczu Argentyna-Meksyk - meczu do tamtej chwili brzydkiego i nudnego, bo Argentyńczycy grali wolno i schematycznie, a Meksykanie z kolei bronili się tłumnie i nisko - i przed polem karnym drużyny, z którą Polacy zdołali parę dni wcześniej bezbramkowo zremisować, otwarła się po raz pierwszy odrobina wolnej przestrzeni. Niewiele, w gruncie rzeczy tyle, co nic, zważywszy jeszcze na fakt, jak daleko było do bramki Guillermo Ochoi - ale jemu wystarczyło. Ułamek sekundy na decyzję, futbolówka przy lewej nodze, jedna wąska ścieżyna prowadząca w jedyne miejsce znajdujące się już poza zasięgiem rąk bramkarza, tuż przy lewym słupku. Strzał. Gol. Eksplozja radości. Wyzwolenie.

To nie tak miało wyglądać. To nie miała być kolejna impreza, podczas której Messi samodzielnie wyciąga Argentynę z tarapatów. To nie miał być kolejny...