Inflacja dobiła do 18,4 procent. Wracamy z dalekiej podróży

Najbardziej – bo o 24 proc. – zdrożała żywność, na czele z cukrem, którego ceny w rok poszły w górę aż o 85 proc. Na szczęście wolniej drożały usługi oraz paliwa, czemu zawdzięczamy to, że w lutowym odczycie nie zobaczyliśmy liczby z dwójką na przodzie.

Przywykliśmy już do fatalnych wieści inflacyjnych, które z morderczą, comiesięczną regularnością podsuwa Główny Urząd Statystyczny. Gdyby trzy lata temu ktoś pokusił się o prognozę sugerującą wzrost inflacji z ówczesnego poziomu 4,7 proc. do aktualnego pułapu, z pewnością zostałby okrzyknięty panikarzem. A przecież trzy lata w życiu gospodarczym to jak mrugnięcie: 36 miesięcy jest popularną cezurą na przykład przy zakupach ratalnych, bo pozwala rozbić koszt na dogodne do spłaty transze i nie winduje jeszcze mocno ceny kredytu. Oczywiście, dokonując zakupów, klienci zwykle przymierzają taki wydatek do swej bieżącej sytuacji...