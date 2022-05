Glapiński zostaje. Inflacja również. Czy czeka nas recesja?

MAREK RABIJ: Mamy jeszcze inflację pod kontrolą?

WOJCIECH PACZOS: Taką mam nadzieję.

Tylko nadzieję czy wychodzi Ci tak z modeli ekonomicznych?

W modelach wygląda to tak: jeśli bank centralny podniesie stopy procentowe za nisko lub będzie je podnosić zbyt wolno, może nie wyhamować inflacji. Jeśli zrobi to za szybko lub zbyt gwałtownie, może z kolei zdusić wzrost gospodarczy i wpakować nas w recesję. Przestrzeń do tego, co się nazywa właściwą polityką monetarną, zawiera między tymi skrajnościami. W przeszłości mówiłem, że próg inflacji, po przekroczeniu którego zmieszczenie się w tym „okienku” staje się niezwykle trudne, to mniej więcej 10 proc. Jeśli mam być szczery, zaczynam mieć obawy, czy to okienko już się nie zamknęło.

To znaczy?

Możliwe, że inflacja osiągnęła...