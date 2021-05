Franziska obrywa od obu stron

Nasz zachodni sąsiad to dziś jeden z największych tygli kulturowych świata. Spośród 83 mln ludzi, którzy żyją w Niemczech, ponad 10 mln to obcokrajowcy. Co więcej, co czwarta osoba ma tu korzenie migracyjne: albo ona sama, albo jej rodzice lub dziadkowie mieszkali wcześniej gdzie indziej, rozmawiali w innym języku, czuli się kimś innym.

Choć ta ogromna grupa z czasem coraz bardziej integruje się z niemieckim społeczeństwem, to często przez wiele pokoleń chroni swoją tożsamość związaną z dawną ojczyzną. Widać to dobrze dziś – po protestach organizowanych na ulicach miast. Bo tematy ściśle niemieckie to tylko ich część, być może nawet mniejsza. Dominują tematy światowe.

Bombarduj Tel Awiw

Gdy więc polski Trybunał Konstytucyjny wydał jesienią 2020 r. wyrok w sprawie aborcji, w kilkudziesięciu niemieckich miastach tłumy skandowały po polsku antyrządowe hasła. Gdy...