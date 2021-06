Ewangelia przed urzędem

Kardynał Reinhard Marx, arcybiskup Monachium i Fryzyngi, 21 maja przekazał papieżowi list, w którym poprosił Franciszka o przyjęcie jego rezygnacji z urzędu biskupa. Papież jak dotąd nie podjął jeszcze decyzji, ale dziś pozwolił kardynałowi podać ów list do publicznej wiadomości.

Opublikowanie treści tego listu jest o tyle ważne, że nadaje działaniu kardynała Marxa symboliczne znaczenie. Arcybiskup Monachium przyznaje bowiem, że instytucja Kościoła – przez całokształt swojego funkcjonowania – jest odpowiedzialna za „katastrofę molestowania seksualnego” dokonywanego przez ludzi pełniących w tej instytucji urzędową rolę, tj. przez księży i niektórych biskupów. Kardynał Marx stwierdza też, że Kościół instytucjonalny „znalazł się w martwym punkcie”.

Były przewodniczący niemieckiego episkopatu przyznaje jednocześnie, że on sam, będąc biskupem przez dwie dekady, współkształtując więc tę instytucję, jest współodpowiedzialny za powstałe w jej przestrzeni zło. Jest to odpowiedzialność także osobista – sam Marx na początku swojego biskupiego urzędowania, jeszcze w diecezji w Trewirze, zachował się w sposób, który dziś ocenilibyśmy negatywnie – nie wykazał dostatecznej empatii wobec ofiar jednego z księży, nie wszczął też wobec tego księdza postępowania kanonicznego, gdy ten przyznał się do molestowania wobec świeckich śledczych (komisja mająca dokładnie zbadać ówczesne wydarzenia i działania kardynała Marxa jeszcze pracuje).

Oceniając rezygnację arcybiskupa Monachium i Fryzyngi, trzeba jednak pamiętać, że jego osobiste zaniedbania nie są cięższe niż w przypadku większości biskupów, którzy w przeszłości mieli do czynienia z przypadkami krzywd seksualnych wyrządzonych przez księży. Reinhard Marx postępował w Trewirze w 2006 roku w sposób, który pasował do najpowszechniejszego typu funkcjonowania kościelnych instytucji. I – jego list do papieża sugeruje to wyraźnie – właśnie ta sytuacja jest powodem jego obecnej rezygnacji.

W późniejszych latach kardynał Marx był jednym z tych hierarchów, którzy najbardziej zaangażowali się w reformę Kościoła w tym obszarze i – można przypuszczać – ocenia jej postępy bardzo negatywnie. Jego rezygnacja ma być, jak wyraża to w liście, osobistym sygnałem potrzeby „nowego początku”, znakiem, że „nie urzędy są najważniejsze, lecz misja Ewangelii”.

Znak to tym bardziej znamienny, że inny niemiecki kardynał, arcybiskup Kolonii, Reiner Woelki, wobec którego również podnoszone są zarzuty w kwestii reagowania na przestępstwa seksualne, stwierdził, że nie zamierza rezygnować z urzędu. Wśród kościelnych hierarchów ujawniają się – jak widać – dwie postawy: jedni odmawiają przyznania, że sposób funkcjonowania instytucji kościelnych jest jednym ze źródeł zła (krzywd seksualnych doznanych przez najsłabszych) i bronią się przed uznaniem swojej współodpowiedzialności. Drudzy tę współodpowiedzialność gotowi są uznać i ustąpić miejsca, jeśli może to pomóc w nawróceniu i reformie Kościoła.