Europa: tydzień z epidemią

RÓŻNE STRATEGIE. Kilkanaście krajów – tych, gdzie epidemia rozwija się powoli – zaczęło nieznacznie łagodzić ograniczenia w gospodarce i życiu społecznym. Odwrotnie w krajach najbardziej dotkniętych: surowe restrykcje przedłużono do początku lub połowy maja w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech (tu kwarantanna trwa najdłużej na kontynencie, od 9 marca).

STO TYSIĘCY LUDZI zmarło do 18 kwietnia w Europie na COVID-19. Najwięcej we Włoszech (23 tys.), Hiszpanii (20 tys.), Francji (19 tys.) i Wielkiej Brytanii (15 tys.). Właśnie w tych krajach odnotowano pozytywny trend: liczba umierających zaczęła spadać, choć nadal jest to kilkaset osób dziennie. Wielu zmarłych to pensjonariusze domów opieki. W Belgii, gdzie jest 5 tys. ofiar na 11 mln ludności, testowani są teraz wszyscy mieszkańcy i pracownicy takich ośrodków.

FAKTYCZNA LICZBA OFIAR może być większa: w wielu krajach trwają spory, na ile wiarygodne są oficjalne metodologie. W Hiszpanii ministerstwo zdrowia uwzględnia tylko zmarłych, którzy mieli wcześniej pozytywny wynik testu; samorządy uważają, że statystyka pomija wiele ofiar. We Włoszech burmistrz Bergamo twierdzi, że w mieście zmarło 800 osób, podczas gdy oficjalna statystyka mówi o 272 (obejmuje zmarłych w szpitalach, a pomija tych, którzy umarli w domu lub ośrodku opieki).

KTO ILE TESTUJE. Sporna jest też skala infekcji. Pod koniec tygodnia w Europie było 1,2 mln zakażonych, ale liczba testów w poszczególnych krajach (one pozwalają na szacunki) jest różna. Najwięcej robi się ich w Niemczech: dotąd 1,7 mln (w Polsce 10 razy mniej). Za Odrą odnotowano 140 tys. infekcji (ok. 3 tys. nowych dziennie) i 4,5 tys. zmarłych (ok. 300 dziennie). Na zdjęciu: testy w domu opieki w Brukseli, 17 kwietnia 2020 r.

„EUROBOND O MORTE” (euroobligacje lub śmierć; to hasło z Włoch). Przywódcy krajów strefy euro spierają się o uwspólnotowienie długów, które wiele państw zaciągnie, by ratować gospodarkę. Najmocniej za „obligacjami epidemicznymi” są Francja, Hiszpania i Włochy, przeciw Niemcy. Stale rośnie natomiast pomoc Unii dla państw członkowskich; o jej dalszym zwiększeniu mają wkrótce dyskutować unijni przywódcy na szczycie zorganizowanym w trybie zdalnym. ©℗ Za: FAZ, DPA

