Esbecja w likwidacji

Powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego 12 września 1989 r. było zwiastunem nadchodzących zmian. Wprawdzie parasol ochronny nad Służbą Bezpieczeństwa wciąż roztaczał Czesław Kiszczak – zachował on w nowym gabinecie funkcję ministra spraw wewnętrznych – jednak było jasne, że to stan przejściowy.

Wiedział o tym sam Kiszczak, który błyskawicznie przystąpił do reformowania swojego resortu: miał zamiar przebudować SB, zanim Solidarność zrobi to za niego.

Resort się sypie

Nieco wcześniej, w lipcu 1989 r., SB liczyła ponad 24 tys. funkcjonariuszy. Teraz, w ciągu kilku miesięcy, Kiszczak „magicznie” zredukował ją do zaledwie kilku tysięcy. Dokonał tego, przenosząc masowo esbeków do milicji (wiosną 1990 r. zamieni się ona w policję) lub do innych komórek MSW. Wielu esbeków uciekło też – bądź zostali wypchnięci – na emerytury i renty. Kiszczakowi przyświecał jeden cel:...