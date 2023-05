Drenda na jubileusz EN57: nie ma drugiego takiego pojazdu

9 maja sześćdziesiąte urodziny ­obchodziła pewna Babcia, szczególna, bo kolejowa. Takiego przydomku dorobił się najstarszy elektryczny zespół trakcyjny EN57 jeżdżący po polskich torach (przeciętny pasażer zapewne powie po prostu „pociąg”, ale to potoczne uproszczenie – EZT w odróżnieniu od np. składów wagonowych ma wspólną przestrzeń pasażerską). Należącą do taboru Kolei Mazowieckich Babcię można podziwiać w oryginalnej, granatowo-żółtej malaturze. To ona sprawiła, że jednostki EN57 nazywa się czasem „minionkami” – to mimo wszystko sympatyczniejsza nazwa niż obowiązujący przez wiele lat niesławny przydomek „kibel”. Dziś zresztą jeździmy i tak głównie zmodernizowanym taborem (Babcia również przeszła generalny lifting), więc do przeszłości odeszła większość ekstremalnych wrażeń związana z podróżami, takich jak toaletowy zapaszek, od którego pochodziło wspomniane wyżej przezwisko. Ale ...