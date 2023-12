Zhakowane polskie pociągi. Ta historia nadaje się na film

W obawie przed utratą lukratywnego kontraktu serwisant prosi o pomoc programistów z grupy Dragon Sector, która ostatnio wygrała wiele międzynarodowych zawodów hakerskich. Charakter usterek nękających pociągi KD podpowiada, że źródłem problemu może być oprogramowanie: wszystko działa bez zarzutu do momentu rozpoczęcia przeglądów. Po serwisie dzieją się zaś rzeczy trudne do wyjaśnienia. W jednej komputer pokładowy informuje np. o awarii sprężarki podnoszącej pantograf - mimo że mechanicy ją sprawdzili i są pewni, że ten element działa.

Programiści Dragon Sector mozolnie analizują linijki kodu oprogramowania pociągów Newagu i odkrywają w nich dziwne zapisy. Jedna z takich reguł blokuje na przykład maszyny znajdujące się w w określonych współrzędnych GPS. Po ich sprawdzeniu okazuje się, że jest to lokalizacja… warsztatów naprawczych firmy SPS. Inny ukryta instrukcja nakazuje pociągowi „zepsuć się” się po przejechaniu miliona kilometrów, czyli akurat wtedy, kiedy pojazd ma trafić do przeglądu. W jednej z maszyn mechanicy znajdują nawet dziwną część z nadajnikiem GSM, która zbiera z komputera pokładowego dane o stanie blokad, zapewne wysyłając je gdzieś przez sieć komórkową. Kto wprowadził takie modyfikacje? Pewne jest tylko to, że mogły to zrobić jedynie osoby z dostępem do kodu źródłowego oprogramowania, jak i to, że na serii dziwnych awarii najbardziej ucierpiałby wizerunek firmy serwisującej pociągi.