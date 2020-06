Do końca epidemii daleko

Każdy z nas mógł już przechorować COVID-19 albo przechodzi tę chorobę nawet teraz, nie mając o tym pojęcia. Dobra wiadomość? Połowicznie. Gwałtowny wzrost przypadków na Śląsku wynika z przeprowadzonych tam testów przesiewowych: wykryto głównie przypadki bezobjawowe. Takie osoby, nie wiedząc o tym, roznoszą wirusa dalej. O ile osoby młode są w miarę bezpieczne, o tyle dla starszych wirus stanowi śmiertelne zagrożenie.

Jeden z najaktywniejszych medialnie epidemiologów dr Paweł Grzesiowski wyliczył, że zakażonych w Polsce osób może być nawet milion. Ostro krytykujący politykę rządu poseł Zjednoczonej Prawicy Andrzej Sośnierz jest mniej radykalny i szacuje tę liczbę na 150 tys. Tak czy inaczej: to znacznie więcej niż sięgająca 11 tys. liczba aktywnych zakażeń z ministerialnych raportów.

Tymczasem wchodzimy w finałowy etap odmrażania gospodarki. Kiepsko wentylowane sale weselne (gdzie bawić się może do 150 osób – bez maseczek) i kościoły – nie mówiąc już o stadionach, gdzie kontrola zaleceń sanitarnych jest niemożliwa – to miejsca ułatwiające transmisję wirusa. Obserwujemy na sobie zjawiska opisane ostatnio w „TP” przez Radosława Zyzika: „W początkowych fazach epidemii ludzie przeszacowują ryzyko zagrożenia i reagują zbyt radykalnie, potem jednak, gdy obiektywne ryzyko rośnie, zaniżają je”. A dane z krajów odmrażających gospodarki nie napawają optymizmem: krzywe zachorowań odbiły w górę. Zagadką jest Afryka, gdzie wykryto zaledwie 1,5 proc. globalnych przypadków koronawirusa. Wysłany tam przedstawiciel WHO alarmuje, że mała liczba przeprowadzanych testów może doprowadzić do wybuchu „cichej epidemii” poza jakąkolwiek kontrolą.

Każde zniesienie restrykcji to oddech dla gospodarki. Rząd liczy, że „jakoś to będzie”. Przed nami wakacje, a po nich jesień, kiedy druga fala COVID-19 (co do jej nadejścia eksperci są dość zgodni) pokryje się z sezonem grypowym. Już teraz trzeba pracować nad spłaszczeniem tej fali. Zakażenia występują w Polsce bardzo niejednolicie, wyjazdy wakacyjne pozwolą roznieść się ogniskom. To nie czas na wielkie podróże, raczej na mikroturystykę. Innymi słowy: odpowiedzialny krakowianin powinien odwiedzić nawet nie Malbork, ale dolinki jurajskie. Do opracowania szczepionki droga daleka. Ale jedno z ważniejszych narzędzi – dystansowanie społeczne – jest w rękach nie naukowców, nie polityków, lecz naszych. ©℗

