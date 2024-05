Dlaczego młode kobiety wybierają inaczej niż młodzi mężczyźni

Słowem: gdyby dzisiejsze podziały istniały w latach 60., nigdy nie powstałyby ruchy antywojenne, hipisowska i lewicowa kontrkultura oraz studenckie bunty. Kobiety byłyby przeciwko wojnie z Wietnamem, a mężczyźni za; tylko jedna z płci popierałaby rewolucję seksualną, a na ulicznych barykadach młodzież nie biłaby się z policją, lecz dziewczęta i chłopcy rzucaliby kamieniami w siebie nawzajem.

Czy one mają lepiej

Skoro jednak zjawisko dotyczy krajów tak odmiennych jak Polska, Korea Południowa, Francja i USA, nie może to wynikać z czysto lokalnych czy typowych dla krajowej polityki przyczyn. Inaczej mówiąc: skoro trend jest globalny – najwyraźniej ma coś wspólnego z globalizacją. A więc dotyczy nie tylko psychologii i obyczajów, ale także przemian gospodarczych, demograficznych i technologicznych. By odpowiedzieć na pytanie, skąd ta polaryzacja płci, trzeba przyjrzeć się również zjawiskom takim jak feminizacja edukacji i kultury, dezindustrializacja i zmiany demograficzne na Zachodzie czy komunikacyjna rewolucja, jaką przyniosły platformy cyfrowe.

Dziś jednym z obszarów, w których w wielu państwach rozwiniętych mężczyźni odstają od kobiet, jest właśnie edukacja. Dziewczynki radzą sobie lepiej na coraz wcześniejszych etapach edukacji, a dorosłe kobiety – na wyższych uczelniach. Okazuje się też, że kobiety nie muszą już masowo rekrutować się na politechniki, aby odgrywać coraz ważniejszą rolę w kluczowych sektorach gospodarki cyfrowej.

Co więcej, „kobiece” kompetencje – w zakresie komunikacji, współpracy w horyzontalnych strukturach, (auto)kreacji w internecie – pozwalają doskonale odnaleźć się w „kapitalizmie kognitywnym” i czasach „ekonomii uwagi”. W czasach malejącego prestiżu (ale niekoniecznie zarobków) zawodów wymagających tężyzny fizycznej lub przemocy – kobiety mają łatwiej niż w poprzednich pokoleniach.

Mężczyźni odwrotnie. I nie chodzi tylko o ubytek miejsc pracy w przemyśle ciężkim – choć i to, jak wiemy, miało negatywny wpływ na pozycję i samoocenę mężczyzn. Dziś odkrywają także, że cechy, których wymaga od nich rynek pracy – asertywność, zdolność do rywalizacji, stanowczość, wyrazistość i samodzielność – mogą jednocześnie być źródłem kłopotów. Obawiają się (niebezpodstawnie) podwójnych standardów, pułapek współczesnej kultury i jej wymagań. Z jednej strony realia ekonomiczne wymagają od nich siły, agresji i egoizmu w walce o dobrą pracę, mieszkanie i pozycję. Z drugiej strony słyszą, że jeśli nie powściągną tych cech i nie wykażą się empatią, wrażliwością, skłonnością do kompromisu i łagodnością – nigdy nie będą dobrymi partnerami, mężczyznami i ojcami. A gdy przekroczą niewidzialną linię – czeka ich oskarżenie o seksizm, mobbing czy molestowanie.

Kryzys męskości polega na tym, że nie tylko żaden z historycznych wzorów męskości nie jest dość dobry – ale także na tym, że współcześnie podpowiadane mężczyznom recepty i rady stoją w sprzeczności z tym, co widzą na rynku pracy czy w polityce. Świat mówi dziewczynkom i kobietom: rozpychajcie się łokciami. Chłopakom: przestańcie rozpychać się łokciami.

Czy oni mają gorzej

Te podziały nie byłyby tak wyraziste, gdyby nie bańki komunikacyjne, zamykające nas w ciasnym kręgu podobnych poglądów i karmiące nasze fobie. Cyfrowa rewolucja ostatniej dekady pokolorowała kryzys wieku dojrzewania chłopców na brunatno, a dziewczynek na tęczowo. Od lat młode kobiety słyszą, że świat jest ustawiony przeciwko nim, a antykobiece są wszystkie najważniejsze instytucje świata zachodniego – od demokracji, przez establishment medyczny, po wymiar sprawiedliwości, media i rynek pracy. Setki influencerek i popularnych poradników codziennie rozgrywają kobiece lęki – przed odrzuceniem, przemocą, dyskryminacją i starzeniem się – by coś im sprzedać. Albo, korzystając z całkiem realnego oburzenia czy poczucia krzywdy młodych kobiet, budować imperia internetowej popularności.

Na analogicznej zasadzie toksyczna internetowa kultura odnalazła niszę w kompleksach, niepewności i strachu chłopców. Tak jak więc popfeminizm przekonuje dziewczynki, że cały świat ustawiony jest przeciwko nim, tak męscy guru, altprawicowi prowokatorzy i coache mówią to samo chłopcom. „Współczesny świat pomaga wszystkim – imigrantom, LGBT, kobietom, dzieciom, bezdomnym, bezrobotnym i chorym – tylko nie wam. Mężczyzna jest największą ofiarą dzisiejszej kultury, bo tylko jemu odmawia się prawa do bycia ofiarą i tylko jego można obrażać, wykluczać i poniżać bez żadnych konsekwencji” – twierdzą. W swoich bańkach młodzi mężczyźni i młode kobiety dowiadują się, że ze strony drugiej płci może ich spotkać krzywda, niesprawiedliwość i drwina – nigdy szacunek, uznanie i miłość.

Wspomniana Alice Evans uważa, że problemem nie jest sama kultura cyfrowa – w końcu w gry także można grać wspólnie – tylko heterogeniczność tej kultury. Mężczyźni i kobiety – mimo całego postępu – znów socjalizują się osobno. John Burn-Murdoch na łamach „Financial Timesa” zauważa, że dane wskazują na lata 2016-17 jako ważną cezurę – gdy wraz z wyborem Trumpa i wybuchem afer spod znaku #MeToo kultura głównego nurtu stała się (samo)sądem nad męskością. Niewiele wskazuje, żeby tamte podziały udało się załatać. Są kraje – jak Korea Południowa – gdzie niechęć do kobiet/mężczyzn nie jest w młodej generacji powodem do wstydu, ale elementem tożsamości. W innych społeczeństwach w siłę rosną ruchy domagające się „powrotu do tradycyjnych ról”.

Być może dlatego według amerykańskiego Cooperative Election Study dziś więcej dwudziestokilkulatków niż mężczyzn w wieku emerytalnym wierzy, że kobiety chcą zawładnąć mężczyznami. Podobnie wśród młodych mężczyzn w Wielkiej Brytanii, gdzie postrzeganie feminizmu jako zagrożenia jest w tej grupie największe od lat. Jak podpowiadają naukowcy z Uniwersytetu w Goteborgu (Gefjon Off, Nicholas Charron, Amy Alexander): im gorsze szanse na pracę w danym europejskim regionie i większe przekonanie, że instytucje publiczne są niewydolne, tym większy odsetek młodych mężczyzn będzie uważał, że miejsce kobiet jest w domu, i głosił antyfeministyczne hasła. Jak alarmuje amerykański Institute for Family Studies, coraz większe różnice polityczne prowadzą do tego, że młodzi mężczyźni i kobiety nie chcą umawiać się na randki z osobami o odmiennych poglądach – za tym zaś idzie „seksualna recesja”, bo generacja Z ma po prostu mniej zbliżeń niż starsze pokolenia. Mniej randek, mniej seksu i mniej związków oznacza mniej dzieci, co jeszcze napędza demograficzny zjazd. Płeć jako oś politycznego podziału wyprzedza klasę czy religijność i obok edukacji staje się najważniejszym czynnikiem wskazującym, na kogo zagłosujemy.

Jak konfederata z lewaczką

Czy wszystko to musi być aż tak wulgarne? – zapyta ktoś. Przecież polityka nie działa tak, że albo awansują kobiety, albo mężczyźni. Przykładowo: postulat walki o lepsze badania przesiewowe raka szyjki macicy nie unieważnia postulatu lepszej prewencji męskich uzależnień. Zwrócenie uwagi na trudności mężczyzn nie musi prowadzić do szowinizmu, tak jak podkreślanie dyskryminacji kobiet nie skazuje na nienawiść do facetów. Analogicznie: wypłacanie świadczenia 800+ nie opiera się na wydzieraniu tych pieniędzy z kieszeni mężczyzn i przekazywaniu kobietom. A w sytuacji rekordowo małego bezrobocia i wciąż rosnących płac nie można powiedzieć, że sytuacja na rynku pracy kobiet polepsza się wyłącznie dlatego, że mężczyznom wiedzie się gorzej.

To wszystko słuszne. Problem w tym, że partie zdają sobie sprawę z tego napięcia między płciami w najmłodszym pokoleniu. I wykorzystują je w walce politycznej. Nie tylko w Polsce. Ale u nas rywalizacja ta ma bardzo wyrazisty charakter. W tym sensie Konfederacja i Lewica tworzą wręcz parę idealnie symetryczną.

O tym, że lewica w Polsce świadomie wybrała tożsamość „partii kobiet”, pisałem w „TP” przed miesiącem. Konfederacja nie jest może aż tak jednoznaczna w swoich deklaracjach, ale równie mocno wkroczyła na drogę polityki adresowanej do młodych mężczyzn. Jej politycy nawiązują do archetypu męskiego spełnienia i awansu żywcem wyjętego ze stereotypu o Ameryce lat 50. Dom na przedmieściach, mięso na grillu, ale nie „zmuszająca” nas do jedzenia robaków Bruksela oraz kultura, która zmusza mężczyzn do porzucenia ostatnich atrybutów statusu, w tym samochodu.