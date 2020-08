Dlaczego miałby kłamać

ROK 2019: początek psychoterapii Anny

Anna: To moja wina.

Psychoterapeutka: A gdyby coś takiego spotkało pani córkę? To byłaby jej wina?

Anna: Nie! Ale jej to nie spotka, bo ona umie powiedzieć „nie”.

Psychoterapeutka: No właśnie. A pani nie umiała i on to wykorzystał. Był dorosłym mężczyzną, a pani dzieckiem. To nie pani wina.

Anna: Moja.

Rok 2000: pamiętnik 15-letniej Ani

Dziś ok. 18.00 zaczepił mnie jeden hipis. Zaczęliśmy gadać. Poszliśmy do cafe internet i H. pokazał mi strony internetowe dzieci kwiatów! Wydrukował mi też trasę pielgrzymki hipisowskiej z Gniezna do Częstochowy. Przed 20.00 już się całowaliśmy. Umówiliśmy się na jutro o 14.00... Wciąż nie mogę w to uwierzyć. A tak przy okazji: H. ma 39 lat.

ROK 2019: facebookowa grupa uczestników Pielgrzymek Młodzieży Różnych...