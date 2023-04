Czy ta wiosna może być nasza

Coraz trudniej mi uwierzyć w wiosnę. Wiem, że przyjdzie, ale nie wierzę w jej odnawiającą siłę. Oglądam bezlistne gałęzie jesionów, badyle hortensji, pełen suchych liści grabowy żywopłot, zbrunatniały bluszcz; widzę zamknięte zalążki liści na leszczynie, bzach i forsycjach, a jednak nie mogę uwierzyć, że jakaś siła zmieni je w liście, kwiaty i owoce. Nawet jak się przekonam, to nie uwierzę, gdyż na pewno nie wzejdzie „ten trup, którego zasadziłeś zeszłego roku w ogrodzie” (T.S. Eliot „Jałowa ziemia”, przeł. Czesław Miłosz).

Bezpowrotność

Człowiek dorosły wiośnie ulegać nie powinien. Bo w wiosnę nie da się uwierzyć ani się o niej przekonać. Można jedynie ulec jej nieodpartej sile, która zmusza do ruchu, do pracy, do wysiłku to, co odpoczywa w ciszy i martwocie. Nic lepiej nie wypowiedziało tej brutalności niż „Święto wiosny” Igora Strawińskiego, gdzie muzyka...