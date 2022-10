Czy odkryliśmy obwód w mózgu odpowiedzialny za uzależnienia?

Czułem się, jakby bomba ­wybuchła w mojej głowie, a ktoś wbijał mi w prawe oko rozgrzany pogrzebacz”. „Myślałam, że to była kolejna migrena. Przewróciłam się na bok i odkryłam w łóżku obcy przedmiot. To była moja własna odrętwiała dłoń. Próbowałam wstać i przekonałam się, że nie mogę chodzić”. „Kakofonia dziwnych objawów: niewyraźny wzrok, odrętwienie lewej strony ciała i prawej strony głowy, chodziłem jak marionetka, którą ktoś pociąga za sznurki”. To tylko niektóre z opisów przebiegu udaru mózgu, jakimi dzielą się użytkownicy serwisu Reddit.

Objawy są różne, ale skutki niemal zawsze bardzo poważne. Udar, zazwyczaj powodowany przez zablokowanie dopływu krwi do mózgu lub krwotok, pozostawia w nim zniszczenia (lezje), które mogą prowadzić do nieodwracalnej utraty czy upośledzenia części jego funkcji. W Polsce co roku udar mózgu dotyka około 80 tys. ludzi. 30 tys. z nich umiera...