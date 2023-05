Czy masz już ulubionego gada?

W POBLIŻU meksykańskiego miasta Chicxulub przyciąganie grawitacyjne jest słabsze niż na większości planety. W 1991 r. to właśnie ta informacja pozwoliła uczonym zdobyć decydujący dowód na to, że kluczową (choć nie jedyną) przyczyną wyginięcia dinozaurów było uderzenie w Ziemię asteroidy. Miała ona średnicę ok. 10 km i spadła na nasz glob 66 mln lat temu. Kolizja była tak gwałtowna, że wyrzuciła z krateru ciężkie, lite skały i zrobiła miejsce dla lekkich osadów i luźnego rumowiska, które szybko wypełniło miejsce zderzenia. Ta wymiana wypełnienia dała początek anomalii grawitacyjnej, którą do tej pory notujemy w kraterze Chicxulub.

Prawdziwego młodego fana dinozaurów trudno byłoby zadziwić ciekawostką o asteroidzie, ale tą na temat „osłabionej” grawitacji – pewnie już tak. Co kluczowe jednak, obie te informacje pojawiają się dopiero w połowie tej książki. To dobrze świadczy o tej publikacji. Dlaczego? Ponieważ młodzi czytelnicy będący adresatami tej lektury czasem wyobrażają sobie przeszłość naszej planety jak film, który zaczyna się od T. rexa, kończy zaś na asteroidzie. A przecież Ziemię – zarówno przed tyranozaurem, jak i po nim – zamieszkiwały miliony fascynujących gatunków, których dziś już nie uświadczymy.

Ta książka nie tylko pokazuje bogactwo tych form życia, opisując m.in. znaleziska z naszego podwórka, ale też sprawnie porządkuje wiedzę. ©

Krzysztof Poznański DINOZAURY I WIELKIE SSAKI Wilga