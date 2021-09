Bracia w wierze, czyli co łączy a co dzieli talibów

Pierwszeństwo wspólnoty wiary nad więzami krwi głoszą od samego początku, czyli od swoich narodzin w 1994 roku. Na afgańskiej scenie pojawili się w środku wojny domowej, wywołanej przez niedawnych jeszcze zwycięskich partyzantów, mudżahedinów, którzy w 10-letniej wojnie (1979-89) wykrwawili Armię Radziecką i zmusili ją do rejterady. Mudżahedini nie potrafili jednak podzielić się sprawiedliwie zdobytą władzą i łupami. Partyzanckie przymierze rozpadło się na tuzin wrogich armii, których komendanci rozdrapali Afganistan na udzielne włości i zrównali z ziemią jego stolicę, Kabul.

Talibowie, uczniowie, bo to – z grubsza biorąc – znaczy słowo talib, powstali jako kolejna zbrojna partia, skrzyknięta przez ich nauczycieli, mułłów z przymeczetowych madras. Mułłowie, z których większość walczyła jako partyzanci z Rosjanami, znów zajęli się wojaczką nie po to, by i dla siebie zdobyć...