Emir pierworodny

Jeszcze sześć lat temu niewielu wiedziało, że w ogóle istnieje. Jego ojciec, emir Omar, znany był ze skromności i skrytości, a także niechęci do spotkań z dziennikarzami, zwłaszcza cudzoziemskimi. Nikt obcy go nie widział, nic nie było wiadomo o jego rodzinie i życiu prywatnym.

Syn emira

Dopiero gdy latem 2015 roku talibowie ogłosili, że mułła Omar umarł na pakistańskim wygnaniu, a co więcej, że nie żyje już od ponad dwóch lat, a w jego imieniu rozkazy i edykty wydaje jego zastępca, mułła Mansur, syn emira wystąpił po raz pierwszy publicznie, by załagodzić awanturę, do jakiej doszło wśród talibów.

Znaczniejsi i pomniejsi komendanci partyzanccy, mułłowie i polityczni przywódcy nie posiadali się z oburzenia, że Mansur, zastępca emira, ukrywał jego śmierć, by podszywając się pod niego rządzić, rozdzielać pieniądze z partyzanckiej kasy, awansować...