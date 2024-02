Po co nam w religii rytualne słowa i działania

Bóg jest wszędzie, „w Nim - mówi Pismo- żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28), On „wszystko całkowicie napełnia” (Ef 1, 23). Po co zatem jakieś specjalne miejsca, czasy, rytuały? Czy Kościół, który głosi kluczowe znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina, nie zapomniał o tej boskiej wszechobecności? Po co trzyma się określonych słów i gestów?

Jak ocenić sytuacje, które miały miejsce w ostatnich latach, gdy okazywało się, że niektórzy duszpasterze zmieniali sakramentalne formuły, a Kongregacja Nauki Wiary uznawała, że w konsekwencji tych zmian sakramenty były sprawowane nieważnie i nakazywała ich powtórzenie (czasem trzeba było powtarzać nie tylko ten zmieniony - gdy okazywało się, że osoba nieważnie ochrzczona została księdzem, nieważne był także jej sakrament święceń, a potem wszystkie udzielane przez niego spowiedzi czy odprawiane msze).