Akwarianie i pedanci

Sto dwadzieścia gramów to mediana wagi wszystkich cebul, które zeszłej soboty znalazłem w spiżarni. Średnia arytmetyczna pomiarów nieco się różniła, ale jej tu nie podaję – podobnie jak w przypadku „średniej płacy w gospodarce” wiadomo, że jest to toporne narzędzie poznawcze, nic niemówiące o tym, ile naprawdę zarabia normalny człowiek, albo o tym, co to jest ta mityczna średnia cebula wspomniana w przepisie na wątróbkę po wenecku.

Jest wiele składników, które większość rozsądnych przepisów podaje w porządku dyskretnym, a nie na ciągłej skali wagowej. Odruchowo jesteśmy skłonni w ich przypadku myśleć całostkami. Ale to jednak zagadnienie właściwej wagi cebuli narzuca się z największą pilnością każdemu, kto chce poruszać się po kuchni z jasnym umysłem – a to warunek niezbędny każdej trwałej miłości, czy to do kobiety / mężczyzny, czy to do zapiekanek. Zdumiony rozstrzałem...