Zupa dla poddanych. Felieton kulinarny

Sześć tysięcy ludzi rocznie rzekomo leczył przez dotyk poprzedni Karol zasiadający na brytyjskim tronie, w trzeciej ćwierci XVII wieku. Za jego panowania było rzeczą powszechnie wiadomą, że taumaturgiczna moc króla objawiała się przede wszystkim w royal touch, królewskim dotyku, który szczególnie miał jakoby leczyć „królewską przypadłość” – gruźlicę węzłów chłonnych znaną potocznie jako skrofuły.

Wiara w szczególne dary przekazywane monarszemu potomstwu w momencie sukcesji pozostała właściwie żywa do dziś, w każdym razie na pewno do zeszłego poniedziałku. Wiecie, o czym mówię, jeśli tak jak ja mieliście okazję oglądać na żywo hipnotyzujący streaming z Westminster Hall, gdzie ludzie składali pokłon przed katafalkiem z trumną Elżbiety. Szuranie butów i charakterystyczny szum elektronicznej transmisji co kwadrans przerywało trzykrotne uderzenie szablą o kamień,...