Zróbmy to teraz

Idźcie na cały świat i głoście ­Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi. Po czym został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły”. Jezus to samo mówi dzisiaj do Kościoła.

Paweł Apostoł: „Miłość nigdy się nie kończy. Inaczej niż dar prorokowania, który ustanie, języki, które zanikną, czy wiedza, której zabraknie. (...) Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy. Z nich zaś największa jest miłość”. A zatem ponad wszelkie znaki należy stawiać miłość, bez niej nawet wydarzenia uważane za cud cudami nie są. „Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny – mówi Jezus – jest bowiem pośród was”. Do uczniów mówił: „Przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli...