Ziemia Abrahama

Watykan podał harmonogram marcowej wizyty Franciszka w Iraku. Fakt ten potwierdza determinację papieża, by odwiedzić rejon szczególnie dotknięty przemocą. Papież odwiedzi miejsca najważniejsze dla muzułmanów i chrześcijan, a także iracki Kurdystan. W cztery dni (od 5 do 8 marca) wygłosi siedem przemówień. Z wielu względów to wizyta bezprecedensowa.

Będzie to pierwsza podróż zagraniczna papieża po lockdownie. Ostatnia, do Tajlandii i Japonii, miała miejsce w listopadzie 2019 r. Od wybuchu epidemii Franciszek opuścił Watykan tylko raz, w październiku, udając się na kilka godzin do Asyżu.

Będzie to też pierwsza w czasach nowożytnych wizyta zwierzchnika Kościoła katolickiego w tym kraju. Planowana przez Jana Pawła II na grudzień 1999 r. podróż do Ur, biblijnego miasta Abrahama, nie doszła do skutku – nie dopuścił do niej Saddam Husajn, tłumacząc, iż nie może zagwarantować...