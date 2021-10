Można się… wdrożyć, zadać sobie wysiłek, a wysiłek jest ważny. Oczywiście, są różne rodzaje wyzwań, na przykład mam przyjaciela, który jest ultra, a ja nigdy powyżej maratonu nie doskoczyłem. Chylę więc czoło przed Małgorzatą Lebdą, która teraz jest w połowie swojej trasy. Od źródeł do ujścia Wisły. Biegiem. Dzień po dniu. 1100 km. Ultra, nie ma co, naprawdę ultra. Biegnie poetka, która to wszystko wspaniale opisuje (można sobie znaleźć), więc ja nie muszę. Są też fotografie, dużo, i to frapujących, wykonanych przez Rafała Siderskiego. Po co to wszystko? W obronie Wisły przed zakusami betonujących ponurych żniwiarzy od „drogi wodnej E-40”, która naturę wykończy. Ale też żeby się dowiedzieć o sobie, o świecie, o rzece, co to stuprocentowo nasza, polska od początku do końca (od niedawna, ale zawsze).

Dlaczego tzw. media masowego rażenia nie nagłaśniają kalokagatii? Dlaczego...