Wybory prezydenckie w Turcji

ZMIANA W TURCJI? MAŁO PRAWDOPODOBNA. Na godzinę przed wysłaniem do druku tego numeru wydawało się, że jeżeli nawet miałoby do niej dojść, to dopiero 28 maja. Wtedy w II turze wyborów prezydenckich zmierzą się Recep Tayyip Erdoğan i Kemal Kılıçdaroğlu, którzy w I turze otrzymali, odpowiednio, 49 i 45 proc. głosów (wyniki nieoficjalne). Ewentualna porażka Erdoğana – który najpierw jako premier, a teraz prezydent rządzi w Turcji od dwóch dekad – może oddalić groźbę rozwoju autorytaryzmu w tym kraju. Na zdjęciu: zwolennicy prezydenta pod siedzibą jego Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w Ankarze, 14 maja 2023 r. ©