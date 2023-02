Nadzieja dla migrantów (niektórych)

Najpierw w Hawanie wznowiła pracę amerykańska ambasada. Teraz prezydent Joe Biden złagodził przepisy imigracyjne: co miesiąc 30 tys. obywateli Kuby – a także Haiti, Nikaragui i Wenezueli – będzie mogło legalnie przyjeżdżać do USA. Ma to ich zniechęcać do podejmowania ryzykownej podróży przez Meksyk. Liczba migrantów wzrosła w ostatnich miesiącach w związku z kryzysem gospodarczym na Kubie. Na zdjęciu: Kubańczycy z Isabela de Sagua, wsi na północnym wybrzeżu wyspy, skąd w kierunku Florydy odbijało w ostatnich latach najwięcej łodzi z migrantami. ©℗